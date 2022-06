Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler/Rinnthal - Schwerverkehrskontrolle auf der B 10

Annweiler (ots)

Am Mittwoch, den 08.06.22, nahm die Polizeiwache Annweiler den Schwerverkehr auf der B 10 ins Visier. In Zusammenarbeit mit den Zentralen Verkehrsdiensten der Polizei und Angehörigen des Zolls wurden in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 13:00 Uhr die Brummifahrer auf dem Parkplatz "Rinnthal" kontrolliert. Hierbei zeigte sich, dass 50 % der Kontrollierten beanstandet werden mussten. Bei den Fahrzeugen wurden in der Hauptsache Ladungssicherungsmängel und Schäden an Reifen oder Bremsen geahndet, bei den Fahrzeugführern selbst schlugen unter anderem Verstöße gegen Geschwindigkeitsvorgaben und die Sozialvorschriften zu Buche. Neben diversen Berichten an das Bundesamt für Güterverkehr und das Gewerbeaufsichtsamt mussten vier Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden. Bei zwei ausländischen Fahrzeugführern wurden entsprechende Sicherheitsleistungen einbehalten. Da bei zwei weiteren Lastkraftwagen die festgestellten Mängel bei der Ladungssicherung und der Bereifung zu groß waren, mussten diesen die Weiterfahrt untersagt werden.

