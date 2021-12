Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl eines Kleinkraftrades Simson

Meiningen (ots)

Im Zeitraum vom 28.12.2021, 16:30 Uhr bis 29.12.2021, 05:45 Uhr wurde in Meiningen im Spitalweg aus einer Tiefgarage ein Moped Simson S 51 entwendet. Dabei drang der bisher unbekannte Täter in die Tiefgarage ein und entwendete das gesichert abgestellte Moped. Am Fahrzeug befand sich ein gültiges Versicherungskennzeichen. Die beim Moped befindliche Lederkniedecke nahm der unbekannte Täter ebenfalls mit. Der Entwendungsschaden beträgt ca. 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen bittet um Hinweise zur Tat oder zum Täter unter der Telefonnummer 03693 5910.

