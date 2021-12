Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Zwischen dem 24.12.2021, 16.00 Uhr und dem 25.12.2021, 10.30 Uhr kollidiert ein unbekanntes Fahrzeug mit einem Zaun in der Straße Zum Zimmergrund in Suhl und beschädigt diesen. Der Sachschaden am Zaun beträgt ca. 300,- Euro. Der Fahrzeugführer entfernte sich pflichtwidrig. Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369225 zu melden.

