Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildunfall

Waldau (ots)

Am 28.12.2021 befuhr die Fahrerin eines PKW Seat gegen 6:40 Uhr die Landstraße zwischen Waldau und Oberrod. Plötzlich überquerte ein Reh die Fahrbahn von rechts nach links. Die Seat-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen. In der Folge kam es zur Kollision. Das Tier verendete noch am Unfallort und am PKW entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell