Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Unterbreizbach (ots)

Auf der Landstraße zwischen Unterbreizbach und Phillippsthal kam es am 27.12.2021 gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der 23-jährige Fahrer eines Geldtransporters befuhr die Landstraße in Richtung Philippsthal. Im Gegenverkehr fuhr ein Sattelzug, der bereits ganz nach rechts an den Bordstein ausgewichen war. Der Fahrer des Geldtransporters hätte noch auf den Seitenstreifen ausweichen können, tat es aber und so kam es zur Kollision mit dem LKW. Bei der Kollision wurde der Spiegel des Geldtransporters beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden.

