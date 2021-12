Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd-Kleingemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Baumaterialien auf Baustelle gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Neckargemünd-Kleingemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle im Ortsteil Kleingemünd eine größere Menge Baumaterial. Die Einbrecher stellten den Bauzaun, der das Gelände in der Kurpfalzstraße umschloss, zur Seite und gelangten so auf die Baustelle. Hier entwendeten sie rund 40 bereits verbaute Bausprießen und 10 dazugehörige Sprießköpfe, 20 Schaltafeln sowie rund 15 Geländerzwingen für Treppen. Der Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Größe und Menge der entwendeten Gegenstände ist davon auszugehen, dass die Täter ein größeres Transportfahrzeug zum Abtransport genutzt haben.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern und dem von ihnen genutzten Transportfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell