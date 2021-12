Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A5

Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall im Baustellenbereich - Rettungshubschrauber im Einsatz - PM Nr. 1

A5 / Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 12:40 Uhr kam es auf der A5, Fahrtrichtung Darmstadt, zu einem Unfall zwischen zwei LKW-Fahrern im Baustellenbereich kurz vor dem Kreuz Weinheim. Nach ersten Erkenntnissen stand der vorausfahrende LKW verkehrsbedingt auf dem rechten Fahrstreifen und wurde dort von einem nachfolgenden LKW-Fahrer übersehen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Fahrbahn in Richtung Darmstadt ist zurzeit voll gesperrt. Die Bergungsmaßnahmen dauern derzeit noch an. Die Fahrer konnten ihre LKW selbstständig verlassen. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort.

