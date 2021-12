Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Bargeld und Schmuck nach Einbruch gestohlen - Zeugen gesucht

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 19:30 Uhr und 1 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Täter in der Straße Weieräcker Zugang zu einem Einfamilienhaus. Die Unbekannten hebelten zunächst ein Garagenfenster auf und gelangten so in den Keller des Gebäudes. Aus den Wohnräumen entwendeten die Täter schließlich Schmuck und 100 Euro Bargeld. Die Fachdienststelle der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat gemeinsam mit der zentralen Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den unbekannten Tätern geben können, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, in Verbindung zu setzen.

