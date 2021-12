Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen

Emmerich (ots)

In Emmerich kam es zuletzt zu zwei Diebstählen aus Fahrzeugen. Am Freitag (17. Dezember 2021) zwischen 06:30 und 15:05 Uhr gingen unbekannte Täter einen VW T4 Transporter an, der auf einem Schotterparkplatz an der Reeser Straße abgestellt war. Sie entwendeten unter anderem ein Makita Radio, Bargeld und ein Smartphone aus dem Wagen. Auf einem Parkplatz am Franz-Wolters-Platz drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag (19. Dezember 2021) ohne Aufbruchsspuren in einen Opel Corsa ein. Hier wurde ein mobiles Navigationsgerät gestohlen. Zeugenhinweise zu den beiden Sachverhalten werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen genommen. (cs)

