Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Wohnhaus

Kaffeevollautomat und Bargeld erbeutet

Kevelaer-Wetten (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen (19. Dezember 2021) sind unbekannte Täter über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Wohnhaus am Walbecker Dyck eingedrungen. Sie durchsuchten anschließend nahezu alle Schränke und Schubladen in dem Gebäude. Entwendet wurden unter anderem ein Kaffeevollautomat und Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

