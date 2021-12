Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Kleve - Materborn (ots)

Am Freitag, 17.12.21 gegen 21:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Schlehhecke im Ortsteil Materborn einzubrechen. Die Bewohner des Hausen hatten Geräusche aus der Küche gehört und stellten dort fest, dass das Fenster aufgehebelt wurde. Zuvor hatte der Täter die Blumenkübel, die sich vor dem Fenster befanden, auf den Boden gestellt.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell