Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Pkw-Anhängers

Goch (ots)

In der Nacht von Freitag, 17.12.21 auf Samstag, 18.12.21 entwendeten unbekannte Täter einen Pkw-Anhänger mit dem Kennzeichen KLE-AT242, der mit einem Schloss gesichert an der Straße Royland abgestellt stand. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell