Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall

LKW stürzt auf Seite, drei Personen verletzt

Straelen (ots)

Am Freitag (17. Dezember 2021) gegen 07:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B58, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Der 33-jährige Fahrer eines LKW war auf der B58 aus Richtung Straelen kommend unterwegs. Offenbar nahm er den Kreisverkehr zur Riether Straße/ Dammerbrucher Straße zu spät wahr, als er darauf zufuhr. Er lenkte in den Kreisverkehr ein und stieß dort mit dem Peugeot eines 52-Jährigen Autofahrers aus Geldern zusammen. Mit in dem Wagen saß ein 35-Jähriger aus Venlo (NL). Der LKW touchierte auch die Betoneinfassung des Kreisverkehrs, stürzte dann auf die linke Seite und schob den PKW bis auf die Maasstraße. Alle beteiligten Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Kliniken gebracht. Sowohl am Peugeot als auch am LKW entstand Totalschaden.

Der Kreisverkehr wurde durch den querliegenden LKW blockiert; die Bergung des Sattelzugs dauert aktuell noch an. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell