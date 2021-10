Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Die Polizeidirektion Bad Kreuznach erhält Verstärkung

Bad Kreuznach (ots)

Der 01. Oktober 2021 ist ein besonderer Tag für die Polizeidirektion Bad Kreuznach. Es ist aber auch ein besonderer Tag für elf junge Menschen in Ihrem Berufsleben. Sie entschieden sich vor über drei Jahren für den Polizeiberuf und schlossen in dieser Woche erfolgreichen ihr Bachelor-Studium an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz am Standort Hahn ab. Jetzt dürfen sie, vier Polizistinnen und sieben Polizisten, frisch in den Rang einer Polizeikommissarin bzw. eines Polizeikommissars ernannt, ihren Dienst bei den Polizeiinspektionen Bad Kreuznach und Kirn verrichten und verstärken dort die Dienstgruppen des Wechselschichtdienstes. Bei der Begrüßung gratulierte der Leiter der Polizeidirektion Bad Kreuznach, Kriminaldirektor Uwe Thome, den Neuzugängen zur bestandenen Prüfung und wünschte ihnen für die berufliche Zukunft viel Erfolg. Anschließend erhielten die jungen Beamtinnen und Beamten erste Informationen über ihren neuen Wirkungskreis und Tätigkeitsbereich.

