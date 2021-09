Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht - Motorrad Totalschaden

Braunweiler (ots)

In der Nacht von Samstag, 18. September, auf Sonntag 19.09.21, gegen 00:40 Uhr, wurde ein in der Heegwaldstraße in Braunweiler geparktes Motorrad durch ein unbekanntes Fahrzeug erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher, ein Fahrzeug der Marke VW, setzte seine Fahrt unerlaubt fort. An dem Wochenende 17.-20. September fand im Heegwaldhaus die diesjährige Dorfkirmes statt. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen bitte an die Polizei Bad Kreuznach, Tel. 0671-88110.

