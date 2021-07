Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weißer Audi A6 Avant entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Velpke, Ahornweg

08.07.2021, 23.00 Uhr - 09.07.2021, 07.45 Uhr

Einen weißen Audi A6 Avant haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in der Straße Ahornweg entwendet. Der rechtmäßige Eigentümer hatte sein Fahrzeug am Donnerstagabend gegen 23.00 Uhr vor der Garage auf seinem Grundstück ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Am Freitragmorgen stellte er gegen 07.45 Uhr fest, dass der Audi entwendet worden war.

Der Schaden der durch den Diebstahl des fünf Jahre alten Fahrzeugs entstanden ist dürfte sich im höheren fünfstelligen Bereich belaufen.

Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Anwohner verdächtige Personen bemerkt haben, oder anderen Autofahrern der weiße Audi Avant aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizeistation in Velpke oder die Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell