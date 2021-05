Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Zwei Männer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Montag, 10.5.2021 kam es gegen 21.55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L 811 in Sendenhorst, bei dem zwei Männer schwer verletzt wurden. Der 20-jährige Fahrer aus Freising befuhr mit seinem Pkw die Straße Bracht von Sendenhorst in Richtung Ahlen/Drensteinfurt. Am Ende einer Linkskurve kam der Freisinger mit seinem Auto von der Fahrbahn ab, fuhr auf ein Feld und dort dürfte sich der Pkw mindestens einmal überschlagen haben. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen, der 20-Jährige und ein 24-jähriger Sendenhorster gelangten selbstständig aus dem Pkw. Rettungskräfte brachten die Männer in Krankenhäuser. Dort wurde dem Freisinger eine Bluptobe entnommen, da er unter Alkoholeinfluss stand. Polizisten stellten das Handy, den Führerschein des Fahrers sowie das Auto sicher. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

