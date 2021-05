Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Enniger. Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Verkehrunsfall gegben können, der sich am Montag, 10.5.2021, gegen 14.10 Uhr in Enniger an der Einmündung Ahlener Straße/Neuengraben ereignete. Bei dem Unfall wurden ein 83-jähriger Autofahrer und eine 58-jährige Beifahrerin schwer sowie eine 19-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Die 19-jährige Ahlenerin befuhr mit ihrem Pkw die L 547 von Ahlen in Richtug Warendorf. In ihrem Fahrzeug befand sich die 58-jährige Ahlenerin. Kurz vor der Einmündung Neuengraben tauchte von links der 83-jährige Ennigerloher mit seinem Auto, einem roten Mazda auf und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Unklar ist, von wo der Ennigerloher kam und in welche Richtung er wollte. Rettungskräfte brachten die verletzten Personen in Krankenhäuser. Die Autos wurden sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

