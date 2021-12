Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Nazi-Schmierereien an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Kleve (ots)

Unbekannte haben an der Emmericher Straße ein Hakenkreuz und zwei Schriftzüge an die Rückseite des Bushaltestellen-Häuschens "Schulstraße" geschmiert.

Eine Zeugin hat die Schmierereien gestern (16. Dezember 2021) gegen 19.00 Uhr entdeckt. Der genaue Tatzeitraum steht nicht fest. Der polizeiliche Staatsschutz in Krefeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell