Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Wohnhaus

Terrassentür aufgehebelt

Kleve-Reichswalde (ots)

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr, und Sonntag (19. Dezember 2021), 13:30 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Düffelstraße eingedrungen. Sie hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten Schränke und Schubladen in den Räumlichkeiten. Die Diebe erbeuteten Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

