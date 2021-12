Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Müllcontainer in Brand geraten

Veilsdorf (ots)

Am 27.12.2021 mussten gegen 14.00 Uhr Feuerwehr und Polizei ausrücken, da vor einem Wohnblock in der Waldstraße 267 in Veilsdorf ein Hausmüll-Container in Brand geraten war. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den qualmenden Container mit einem Fassungsvermögen von 1.100 Litern entdeckt und vom Grundstück auf die Straße gezogen. So konnte weiterer Schaden vermieden werden. Wie und warum der Müllcontainer in Brand geraten ist, ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Suhl.

