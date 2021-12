Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomaten aufgesprengt

Hildburghausen (ots)

Unbekannte Täter sprengten in der Nacht zu Montag einen Zigarettenautomaten in der Wiesenstraße in Hildburghausen. Festgestellt wurde die Sachbeschädigung am 27.12.2021 gegen 5.45 Uhr auf. Durch die Detonation wurde zwar der Automat aus der Wand gerissen, blieb jedoch unverschlossen. Der oder die Täter konnten nach ersten Erkenntnissen nichts entwenden. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 6.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zu möglichen Tätern machen können. Sachdienlichen Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hildburghausen unter der Telefonnummer: 03685 778-0 entgegen.

