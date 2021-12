Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht - Verursacher gesucht!

Suhl (ots)

Am 27.12.2021 in der Zeit von 13:00 bis 23:00 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin ihren weißen Pkw Ford Fiesta auf einem öffentlichen Parkplatz in der Joseph-Haydn-Straße in Suhl. Als sie an ihr Fahrzeug zurück kam, stellte sie eine Beschädigung an der linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher des Unfalls verließ offensichtlich die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Halterin entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder der Verursacher selbst, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

