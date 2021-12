Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auf winterglatter Fahrbahn in Gegenverkehr gerutscht

Eisfeld (ots)

Der Fahrer eines PKW Lada Niva befuhr am 25.12.2021 gegen 11:00 Uhr die Kreisstraße von Heid kommend in Richtung Eisfeld. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit verlor er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW. In der Folge kollidierte der Lada mit dem im Gegenverkehr befindlichen PKW Skoda. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden an den Fahrzeugen von ca. 14.000 Euro. Die Polizeiinspektion Hildburghausen bittet alle Verkehrsteilnehmer gerade bei den widrigen und ständig wechselnden Witterungsbedingungen besondere Vorsicht walten zu lassen und die Fahrweise den Straßenverhältnissen anzupassen.

