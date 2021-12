Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe der Hauseingangstür eingeschlagen

Bad Salzungen (ots)

Am 25.12.2021 gegen 14:00 Uhr teilte eine Mieterin eines Mehrfamilienhauses in Bad Salzungen in der Werner-Lamberz-Straße mit, dass durch einen Mann die Scheibe der Hauseingangstür eingeschlagen wurde. Die eintreffenden Beamten vor Ort konnten den Täter noch im Haus antreffen. Hierbei handelt es sich um einen 35 Jährigen, der in dem Hauseingang jemanden besuchen wollte. Er wies eine leichte Verletzung an der Hand auf. Es erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell