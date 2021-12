Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfallflucht

Suhl (ots)

Durch eine aufmerksame Spaziergängerin wird am Sonntag gegen 13:00 Uhr ein beschädigtes Fahrzeug, welches in der Straße Rimbachhügel in Suhl geparkt ist, festgestellt. Die Halterin stellte ihr Fahrzeug bereits am 23.12.2021 dort ab und nun wurde in dieser Zeit vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Ein- bzw. Ausparken ihr Pkw Hyundai im Frontbereich beschädigt. Der Verursacher ist derzeit noch unbekannt. Er entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Suhler Polizei unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell