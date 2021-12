Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfeine Überraschung nach Weihnachten

Schmalkalden (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Getränkemarktes in Schmalkalden staunte nicht schlecht, als sie am Morgen des 27.12.21 die Geschäftsräume öffnen wollte. Eigentlich hätte sie die erste Person im Laden sein sollen, jedoch stand da schon eine ihr völlig fremde Person im Markt. Zudem roch es unangenehm nach Urin; Zigarettenstummel, Asche, sowie weitere Schmutzflecken fanden sich in dem vor den Feiertagen gereinigten Markt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Personalien des Mannes feststellen. Zu den näheren Umständen wird derzeit noch ermittelt. Wie lange der Mann sich schon in dem Markt aufhielt, ob und was er alles konsumiert hat, ist Gegenstand laufender Untersuchungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell