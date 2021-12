Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Hildburghausen (ots)

Der Fahrer eines PKW Audi wollte am 27.12.2021 gegen 15:55 Uhr von der Häselriether Straße in Hildburghausen in den Asternweg abbiegen und verringerte dadurch die Geschwindigkeit. Dies bemerkte der dahinterfahrenden Fahrer eines PKW VW Golf zu spät und fuhr ungebremst auf den vor ihm fahrenden Audi auf. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten augenscheinlich unverletzt. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

