Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Geschäft

Zella-Mehlis (ots)

Zwischen dem 28.12.2021, 14.00 Uhr und dem 29.12.2021, 08.40 Uhr dringen unbekannte Täter gewaltsam in ein Geschäft in der Straße Insel in Zella-Mehlis ein und entwenden dort die Kasse mit dem darin befindlichen Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt ca. 500,- Euro.

Hinweise zur Tat nimmt der Inpektionsdienst Suhl unter 03681-369225 entgegen.

