Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Auto gerät während der Fahrt in Brand

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 28.12.2021, gegen 15:50 Uhr, geriet zwischen Laufenburg und Hochsal der VW Passat einer 80-jährigen Frau in Brand. Diese bemerkte während der Fahrt Leistungsverlust und Geräusche aus dem Frontbereich. Nachdem sie ihr Auto am Straßenrand parkte, entwickelte sich ein Feuer im Motorraum. Die Feuerwehr Laufenburg war mit drei Fahrzeugen und etwa 17 Kameraden im Einsatz und löschte den Brand. Die Frau wurde nicht verletzt, an ihrem 24 Jahre alten Auto entstand jedoch Totalschaden. Es wurde abgeschleppt. Aufgrund der Gesamtumstände wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell