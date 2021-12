Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Radfahrerin wird bei Kollision mit Auto leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine 30-jährige Radfahrerin wurde am Dienstag, 28.12.2021, gegen 18:30 Uhr, an der Kreuzung Hauptstraße / Zeppelinstraße in Lörrach bei einem Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt. Eine 25-jährige Renault-Fahrerin missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt der Radfahrerin und touchierte diese. Die Radfahrerin verletzte sich leicht, das Fahrrad wurde beschädigt. Auch am Renault entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell