Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fahndungserfolge gemeinsamer deutsch-französischer Streifen

Kehl (ots)

Gemeinsame Streifen von Beamten der Bundespolizei und französischer Grenzpolizei haben am 09. November, im Rahmen der intensivierten Binnengrenzfahndung, gleich zwei Fahndungserfolge verbuchen können.

In einem grenzüberschreitenden Fernreisezug von Frankfurt am Main nach Lyon wurde ein 27-Jähriger tunesischer Staatsangehöriger angetroffen und einer lagebildabhängigen Kontrolle unterzogen.

Hierbei legte er einen belgischen Ausweis vor, welcher durch die Beamten als Fälschung erkannt und sichergestellt wurde. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, das Falsifikat in der Türkei erworben zu haben.

Der tunesische Staatsangehörige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die zuständige Ausländerbehörde weitergeleitet, welche die weitere aufenthaltsrechtliche Bearbeitung übernimmt.

Zudem wird gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Nur kurze Zeit später gelang einer gemeinsamen deutsch-französischen Streife die Sicherstellung eines weiteren Ausweisdokuments. Bei einer Kontrolle an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl, wies sich ein 27-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger mit dem französischen Ausweis einer anderen Person aus. Recherchen ergaben zudem, dass der Ausweis in Frankreich als gestohlen gemeldet war.

Auch er wurde nach Abschluss nach polizeilichen Maßnahmen, an das zuständige Ausländeramt weitergeleitet. Er muss mit einer Anzeige wegen Missbrauch von Ausweispapieren rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell