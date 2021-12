Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall

Suhl (ots)

Am 29.12.2021 befuhr ein 71jähriger Mann aus Leipzig gegen 11.00 Uhr die Gothaer Straße in Richtung Zella-Mehlis. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und kollidierte mit einer Laterne. Die beiden Insassen des Fahrzeuges wurden aufgrund des Verkehrsunfalles nicht verletzt, der Fahrer wurde jedoch wegen den gesundheitlichen Problemen stationär im Klinikum Suhl aufgenommen. Der Gesamtschaden an Fahrzeug und Laterne beträgt ca. 22500,- Euro.

