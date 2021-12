Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl auf Baugrundstück

Erkelenz (ots)

An der Montorfer Straße haben unbekannte Täter einen Baucontainer aufgebrochen und daraus ein Ladekabel sowie einen Akku entwendet. Außerdem stahlen sie ein Starkstromkabel, welches sich auf dem Baugrundstück befand. Die Tat ereignete sich zwischen 17 Uhr am Montag (6. Dezember) und 7 Uhr am Dienstag (7. Dezember).

