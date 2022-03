Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zwei Einbrüche

Emmerich (ots)

Zu zwei Einbrüchen ist es zuletzt im Emmericher Innenstadtbereich gekommen. Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 16:00 Uhr, und Montag (28. März 2022), 07:15 Uhr, in eine Zahnarztpraxis an der Willibrordstraße eingedrungen, indem sie ein Fenster einschlugen und hindurchstiegen. Sie durchsuchten mehrere Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Bargeld. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde zudem ein Fenster am Gebäude einer sozialen Einrichtung an der nahegelegenen Kurze[n] Straße aufgehebelt. Hier stahlen die Täter einen Computer. Zeugenhinweise zu den beiden Sachverhalten nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

