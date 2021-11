Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Werkzeuge aus Kombi gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Wallenhorst (ots)

Zwischen Donnerstagabend (22.30 Uhr) und Freitagmorgen (6.30 Uhr) haben sich Unbekannte in der Lerchenstraße an einem weißen VW Passat zu schaffen gemacht. Die Täter öffneten auf unbekannte Art und Weise die Heckklappe des Kombis, der unweit des Hermann-Löns-Weg abgestellt wurde und nahmen diverse Werkzeuge und Arbeitsmaterialien an sich. Mit dem Diebesgut flüchteten die Unbekannten schließlich vom Tatort. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei aus Bramsche unter 05461/915300 entgegen.

