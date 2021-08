Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Ludgeristraße/Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

An der Ludgeristraße sind Unbekannte in ein Haus eingebrochen. Zwischen 18 Uhr am Montag (02.08.21) und 7.07 Uhr am Mittwoch (04.08.21) schlugen sie ein Fenster ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Gegen 22.30 Uhr am Dienstag (03.08.21) beobachtete eine Zeugin zwei unbekannte Männer, die von der südlichen Seite des Hauses wegliefen. Sie sollen zwischen 15 und 25 Jahre alt gewesen sein. Eine Person sei rund 1,70 Meter groß und habe eine schwarze Jacke mit roter Kaputze getragen. Diese Person soll auch jünger ausgesehen haben als die andere.

Die zweite Person sei etwa 1,80 m groß und komplett schwarz gekleidet gewesen. Beide sollen einen dünnen Körperbau gehabt haben. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell