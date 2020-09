Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Wohnungsbrand in Hochhaus

Bad Segeberg (ots)

Gestern Abend (02.09.2020) ist es in der Straße An der Klosterkoppel zu einem Wohnungsbrand im 13. Obergeschoss eines fünfzehnstöckigen Hochhauses gekommen, bei dem sich in der Folge vier Personen leichte Verletzungen erlitten haben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stellte eine Streifenwagenbesatzung um 21:15 Uhr offene Flammen im Balkonbereich im 13. Obergeschoss fest.

Polizeibeamte räumten daraufhin die Wohnungen, während die alarmierte Feuerwehr die Brandbekämpfung übernahm und den Brand schließlich gegen 22:30 Uhr löschen konnte.

Durch Rauch und Löschwasser sind 14 der 126 Wohnungen aktuell nicht bewohnbar.

Vertreter des Ordnungsamtes der Stadt Uetersen übernahmen die Unterbringung der betroffenen Bewohner.

Rettungskräfte brachten die vier Verletzten mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation bzw. einen Schock in verschiedene Krankenhäuser

Insgesamt waren circa 75 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

Beamte des Kriminaldauerdienstes beschlagnahmten die brandbetroffene Wohnung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zur Brandursache und Sachschadenshöhe übernommen.

