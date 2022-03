Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Einbruch in Metallbaufirma

Weeze (ots)

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (28. März 2022) sind unbekannte Täter in einen Metallverarbeitenden Betrieb an der Alte[n] Heerstraße eingedrungen. Sie hebelten ein Fenster auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Im Gebäude durchsuchten sie mehrere Schränke nach Diebesgut und hebelten auch die Tür zum Metalllager auf. Dort entwendeten sie verschiedene Schwermetalle mit einem Gesamtgewicht von etwa zwei Tonnen. Aufgrund des Beute-Gewichts ist davon auszugehen, dass in der Nähe ein Fahrzeug für den Abtransport bereit stand. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

