Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen erneut Lampen in Elspe

Lennestadt (ots)

Bereits mehrfach haben Unbekannte in einem Zeitraum von November bis Februar Sachbeschädigungen im Bereich des Marktplatzes in Elspe begangenen. So auch in der Nacht von Dienstag (8. Februar) auf Mittwoch (9. Februar). Nach derzeitigen Erkenntnissen zerstörten die Unbekannten erneut zwei Lampen. Es entstand ein Schaden von rund 130 Euro.

Aufgrund der vermehrten Vorfälle bittet die Polizei, Bürgerinnen und Bürger aufmerksam zu sein und verdächtige Feststellungen unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden.

