Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Versuchter Ladendiebstahl in Olpe

Olpe (ots)

Am Mittwoch (9. Februar) haben gegen 15.50 Uhr zwei Unbekannte versucht, zwei Herrenjacken aus einem Sport- und Bekleidungsgeschäft in der Martinstraße zu entwenden. Zunächst beobachtete eine Kundin, wie die zwei Männer Jacken von einem Ständer vor dem Geschäft nahmen, nicht bezahlten und sich in Richtung "Löherweg" entfernten. Sie informierte umgehend das Ladenpersonal, das den Dieben folgte. Die Täter ließen im Laufe der Flucht die Jacken fallen. Ein Verkäufer folgte den beiden noch, bis er den Sichtkontakt in Höhe der Kirchgasse verlor.

Er beschrieb die Täter folgendermaßen:

Person 1

- 175 cm groß - 20 bis 25 Jahre alt - Aussehen: gebräunter Teint, dünne Statur, kurze dunkle Haare - Bekleidung: schwarz-gelbe Jacke, dunkle Hose, dunkle Schuhe der Marke "On"

Person 2

- 175 cm groß - 20 bis 25 Jahre alt - gebräunter Teint - Bekleidung: dunkle Jacke, dunkle Hose

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell