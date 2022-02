Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Öffentlichkeitsfahndung nach Betrug und Diebstahl

Olpe (ots)

Bereits am 2. Oktober 2021 zeigte ein 25-Jähriger den Diebstahl seiner Debitkarte, seines Personalausweises sowie weiterer Ausweisdokumente bei der Polizei in Olpe an. Er hatte am 1. Oktober 2021 in seiner Bank-App festgestellt, dass von seinem Konto zwei Abbuchungen in Höhe von 3.786 Euro vorgenommen wurden. Ermittlungen ergaben, dass ein unbekannter Täter am 1. Oktober in eine Bankfiliale in der Bruchstraße hintereinander zwei Abbuchungen unter Vorlage des gestohlenen Personalausweises vornahm.

Anhand vorhandener Videoaufnahmen lässt sich der Täter folgendermaßen beschreiben:

- Alter: 30 bis 45 Jahre - Statur: athletisch - Aussehen: dunkle Augen- und Haarfarbe, Dreitagebart, Brille, heller Hauttyp - Bekleidung: schwarzes/ dunkles Oberteil, blaue Daunenjacke, blaue Jeanshose, trug eine dunkle Kappe - Besonderheiten: verbundene linke Hand

Die Polizei sucht dringend nach Hinweisen und Zeugen, die zur Überführung des Täters führen. Wer den Mann, der auf den unter dem folgenden Link erhältlichen Bildern: https://polizei.nrw/fahndung/73797 kennt, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell