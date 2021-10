Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wachmacher geklaut

Jena (ots)

Ein 15-Jähriger wurde am Dienstagnachmittag bei einem Diebstahl in der Karl-Marx-Allee in Jena erwischt. Der Jugendliche nahm sich eine Dose eines Energie-Drinks aus dem Regal, steckte es ein und verließ das Geschäft, ohne jedoch das Getränk zu bezahlen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Jugendlichen, aufgrund der präzisen Personenbeschreibung, im Nahbereich der Stauffenbergstraße aufgreifen. Reumütig gab er das Beutegut heraus. Dies schützt ihn aber nicht vor der Anzeige wegen Diebstahl.

