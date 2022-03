Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Frau von Pkw angefahren - Zeugen gesucht

Am Freitagabend erfasste in Öhringen eine 38-Jährige mit ihrem Fahrzeug eine 58-jährige Frau. Die Fahrerin war gegen halb 8 Uhr auf der Schillerstraße in Richtung Löwenkreuzung unterwegs, als sie beim Abbiegen nach links in die Ebertstraße, die gerade die Straße überquerende 58-Jährige anfuhr. Drei unbekannte junge Männer halfen der leicht verletzten Fußgängerin. Als die Tochter der 58-jährigen Frau dazu kam, verließen sie die Unfallstelle. Das Polizeirevier Öhringen sucht nun Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Neuenstein: Sachbeschädigung an Gas-Übergabestation

Unbekannte beschädigten zwischen dem 7. und 16. März eine Gas-Übergabestation in der Kirchensaller Straße in Neuenstein. In dem Tatzeitraum machten sie im Bereich der Station ein Lagerfeuer und demolierten zwei Türen. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Tat und den Personen machen können. Hinweise werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 930245 entgegengenommen.

Ingelfingen: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 19 - Wer hat's gesehen?

Bei einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 19 bei Ingelfingen zu einem Unfall. Gegen 14 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit seinem VW Caddy von Künzelsau-Belsenberg kommend in Richtung Stachenhausen, als er auf der kurvenreichen Strecke zu einem Überholmanöver eines vor ihm fahrenden Lkw ansetzte. Während er auf der Gegenfahrbahn war, kam ein Pkw, vermutlich ein dunkler Renault, entgegen. Der Caddy-Fahrer brach den Überholvorgang ab und wollte wieder hinter dem Lkw einscheren. Dabei touchierte sein Pkw den ebenfalls abbremsenden Lkw am hinteren linken Fahrzeugheck. Verletzt wurde niemand. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 3.200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 940441 zu melden.

