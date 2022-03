POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Walldürn: Hoher Schaden nach Unfall

Ohne auf einen dort fahrenden Audi-Fahrer zu achten, fuhr eine 27-jährige VW-Fahrerin am Mittwochabend, gegen 21.45 Uhr, von der Straße Am Lindenberg auf die Baulandstraße in Walldürn ein. Der Kleinwagen und der Kombi des 34-Jährigen kollidierten im Einmündungsbereich. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch hoher Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Adelsheim: Telefonbetrüger waren aktiv

Immer wieder weist die Polizei auf so genannte Anrufstraftaten, also Betrugsversuche am Telefon hin. Auch gestern waren wieder Personen aktiv, die sich bei Telefoninhabern im Bereich des Polizeireviers Buchen meldeten und versuchten durch erfundene Geschichten die Angerufenen zur Herausgabe von Bargeld oder persönlichen Daten zu bewegen. Eine Seniorin aus Adelsheim erhielt gegen Mittag einen Anruf einer Frau, die sich als ihre Tochter ausgab und davon sprach einen Unfall gehabt zu haben. Zur Minimierung der Folgen sei eine Zahlung von 12.000 Euro erforderlich. Die über 94-Jährige verhielt sich richtig, beendet das Gespräch und vertraute sich eine Nachbarin an. Diese verständigte die Polizei. Aufgrund des aktuellen Vorfalls warnt die Polizei erneut:  Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.  Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach  schnellen Entscheidungen,  Kontaktaufnahme mit Fremden sowie  Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.  Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen.  Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.  Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen. Weitere Informationen und Präventionstipps finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Rosenberg: Autofahrt endet an Leitplanke

Möglicherweise zu schnell war ein Skoda-Fahrer am Mittwochmorgen, kurz vor acht Uhr, auf der Landesstraße 518 bei Rosenberg unterwegs. Der 32-Jährige kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Wagen gegen die dortige Leitplanke. Das Fahrzeug wurde wieder auf die Fahrbahn zurückgewiesen, wo es nicht mehr fahrbereit zum Stehen kam. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

Aglasterhausen: Auf geparktes Auto gefahren

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 43-Jähriger in Aglasterhausen mit seinem Fahrzeug gegen ein geparktes Auto. Der Mann war etwa um 8.15 Uhr mit seinem Iveco auf der Mosbacher Straße in absteigender Richtung unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen zu weit nach rechts kam und gegen einen am Straßenrand geparkten Saab fuhr. Durch den Aufprall drehte sich dieser so, dass die Motorhaube auf die Fahrbahn ragte. Der Iveco des 43-Jährigen kollidierte daraufhin erneut mit dem Saab und kam dann zum Stehen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf zirka 16.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Da die Klärung des Unfallhergangs nicht vollständig abgeschlossen ist und der Iveco-Fahrer bei der Unfallaufnahme angab, einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen zu sein, sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.

