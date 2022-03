Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.03.2022

Heilbronn (ots)

Eppingen: 63-Jährige nach Angriff verletzt

Die Kriminalpolizei Heilbronn ermittelt aktuell wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Ein 67-Jähriger Mann soll am Dienstag, den 15. März 2022, in Eppingen seine Frau schwer verletzt haben.

Der Mann steht in Verdacht, seine 63-jährige Frau in dem gemeinsamen Haus mit einem Werkzeug und einer Waffe verletzt zu haben. Nach dem Vorfall brachte der Tatverdächtige seine Frau in ein Krankenhaus, wo sie unverzüglich ärztlich versorgt wurde. Anschließend fuhr der Mann mit seinem Auto zurück zu seiner Wohnanschrift und konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an. Die Frau befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Tatverdächtige am Mittwoch, den 16. März, einem Haftrichter des Amtsgerichts Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft wegen des bestehenden Verdachts des versuchten Mordes beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

