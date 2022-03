Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Eppingen: Mit Alkohol am Steuer - Anhänger umgekippt

Mit über 1,4 Promille war ein 50-Jähriger am Dienstagnachmittag mit seinem Pkw samt Anhänger unterwegs, als dieser ins Schleudern geriet und umkippte. Der Mann hatte in seinem Anhänger Brennholz geladen, als dieser in einer Rechtskurve auf der Landesstraße zwischen Bad Wimpfen und Bonfeld ins Schlingern geriet. Der Anhänger kippte und verteilte die Ladung auf der Landesstraße 1107. Dabei wurden zwei Leitpfosten beschädigt. Der 50-Jährige konnte die Ladung bis zum Eintreffen der Polizei mit Hilfe anderer Verkehrsteilnehmer von der Fahrbahn räumen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Anzeichen auf Alkoholeinfluss bei dem Mann fest. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht und der Autofahrer musste mit den Polizisten in ein Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Das Polizeirevier Eppingen sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder dem Verunfallten geholfen haben, seine Ladung zu bergen. Geschädigte die von dem Bauholz gefährdet wurden, werden ebenfalls gebeten sich unter der Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

Heilbronn: Eine Leichtverletzte bei Unfall

16.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls in der Einmündung der Klingenberger in die Ludwigsburger Straße in Heilbronn. Am Dienstagnachmittag war eine 32-Jährige mit ihrem Hyundai beim Abbiegen mit einem bevorrechtigten entgegenkommenden BMW eines 31-Jährigen zusammengestoßen. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Unfall rollte der Hyundai auf einen unbeteiligten Passat und verursachte an diesem Sachschaden. Der BMW und der Hyundai waren nichtmehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

