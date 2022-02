Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Fahrzeugkontrolle mit unerwartetem Ausgang

Rinteln (ots)

(swe). Es sollte eine ganz normale allgemeine Fahrzeugkontrolle werden, als zwei Rintelner Polizeibeamte am Sonntag Morgen gegen 03.22 Uhr ein Fahrzeug kontrollieren wollten, dass an der Kreuzung L 443/L 442 in Buchholz vor einer Grünlicht zeigenden LSA stand, jedoch trotz Grünlicht nicht die Kreuzung querte. Als die Beamten feststellen wollten, warum der Fahrzeugführer nicht anfuhr, stellten sie aus dem Fahrzeuginneren starken Alkoholgeruch fest. Der Fahrzeugführer versuchte indes erfolglos durch Drücken mehrerer Knöpfe, das Fahrzeug zu starten. Als ihm dies gelang, erhielt er die Anordnung, den Motor wieder zu abzustellen und seine Papiere vorzuzeigen. Daraufhin beschleunigt der Mann, begleitet von einer Beifahrerin, den Pkw und fährt dabei fast dem kontrollierenden Beamten über den Fuß. Er flüchtet auf die B 83 und die Rintelner Beamten nehmen die Verfolgung auf. Weitere Funkstreifenwagen werden zur Fahndung dazu gerufen. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit des fliehenden Fahrzeugs muss die Verfolgung eingestellt werden und die Beamten befragen an der Halteranschrift Angehörige des Fahrzeugnutzers. Dabei stellt sich heraus, dass sich der Nutzer des Fahrzeugs auf einer Party befindet und ihm dort gegen seinen Willen der Fahrzeugschlüssel und das Fahrzeug entwendet wurden. Schnell ergibt sich ein Verdacht gegen einen 28-jährigen Mann aus dem Auetal, der zusammen mit seiner Freundin die Party verließ. Das der Polizei vorgelegte Bild des Verdächtigen entsprach dem des Fahrzeugführers. Die Anschrift der Freundin kann ermittelt werden und durch Funkstreifenwagen aus NRW wird die Anschrift aufgesucht. Dabei kann das Fahrzeug im Bereich Nammen festgestellt werden und diesmal reagiert der Fahrzeugführer auf die Haltesignale. Doch es handelt sich nicht um die Person, die zuvor vor der Polizei geflüchtet war, sondern um einen 34-jährigen Mann aus dem Auetal. Der steht allerdings auch erkennbar unter Alkoholeinfluss und gibt an, dass er lediglich einem Freund, dem 28-jährigen Auetaler, einen Gefallen habe tun wollen und das Fahrzeug zurück nach Rolfshagen fahren sollte. Der 28-jährige sei nach einem Fahrzeugtausch mit einem Audi wieder zu seiner Freundin gefahren. Er konnte durch die Polizei bislang nicht angetroffen werden. Jetzt wird gegen beide Männer ermittelt wegen des Verdachts des Führens eines Pkw unter Alkoholeinwirkung sowie gegen den 28-jährigen wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Pkw.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell