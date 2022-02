Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Am Steuer mit 1,84 Promille von der Polizei angehalten

Bückeburg (ots)

Im Rahmen der Streife stellt eine Streifenwagenbesatzung am 27.02.2022 gegen 05:20 Uhr morgens in der Straße Hasengarten in Bückeburg einen Schaumburger BMW fest. Das Fahrzeug ist zuvor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Bei der Kontrolle wird Alkoholgeruch bei dem 34-jährigen Auetaler festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt 1,84 Promille. Eine Blutentnahme bei dem Fahrer ist erfolgt. Der Führerschein des Auetalers, welcher sich aktuell noch in der Probezeit befindet, wird beschlagnahmt. Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

