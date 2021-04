Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Zeugenaufruf: Unfallflucht in Gräfrath

Wuppertal (ots)

Solingen - Am Mittwoch, dem 24.03.2021, um 15:10 Uhr, kam es auf der Wuppertaler Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Eine 22-jährige Solingerin war mit ihrem Fahrrad auf der Wuppertaler Straße in südlicher Richtung unterwegs, als sie im Einmündungsbereich Ahornstraße von einem schwarzen VW gerammt wurde und stürzte. Sie zog sich dabei Verletzungen zu, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Nachdem die Beifahrerin des VW ausstieg und ein kurzes Gespräch mit dem Unfallopfer führte, stieg sie umgehend wieder ein und der PKW entfernte sich vom Unfallort in Richtung Jägerstraße. Die Frau ist circa 50 bis 60 Jahre alt, hatte zum Zeitpunkt des Unfalls blonde Haare, trug eine blaue Weste sowie eine Jeanshose. Sie sprach mit einem - vermutlich - polnischen Akzent. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0202/284-0 bei der Polizei zu melden. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell